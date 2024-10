Serie A dopo Inter-Torino oggi si chiude la 7ª giornata | le partite

(Di domenica 6 ottobre 2024) La settimadiA si completa, per poi fermarsi sino a sabato 19 complice una nuova sosta per le nazionali (la seconda di quattro della stagione). Ieri l’ha vinto 3-2 contro il, per il momento la squadra di Inzaghi è seconda.A 2024-2025 – 7ªJuventus-Cagliari domenica 6 ottobre ore 12.30 – diretta TV DAZN 1 (canale 214 Sky/Tivùsat) e streaming DAZN Bologna-Parma domenica 6 ottobre ore 15 – diretta TV DAZN 2 (canale 215 Sky/Tivùsat) e streaming DAZN Lazio-Empoli domenica 6 ottobre ore 15 – diretta TV DAZN 1 (canale 214 Sky/Tivùsat) e streaming DAZN Monza-Roma domenica 6 ottobre ore 18 – diretta TV Sky Sport: canali Sport Calcio (SAT 202, DTT 473), Sport 251 e DAZN 2 (215 Tivùsat), live streaming DAZN Fiorentina-Milan domenica 6 ottobre ore 20. (Inter-news)