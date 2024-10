Qualiano scassinato supermercato Via Di Vittorio

(Di domenica 6 ottobre 2024) Un nuovo colpo, l’ennesimo di questi mesi di passione a cui è sottoposto il commercio qualianese Una nuova nottata di passione per il commercio di. Un nuovo colpo da parte di malviventi che hannola saracinesca e sono entrati all’interno di un super mercato di Via Di. Oltre ai danni relativi all’effrazione i ladri avrebbero portato via anche altri oggetti e comunque tentato di scassinare le casse presenti all’interno dell’esercizio commerciale. Purtroppo dobbiamo constatare l’ennesima rapina da parte di più persone. Non sappiamo se q questo punto siamo di fronte ad una vera e propria banda o sono episodi condotti da persone diverse. Sta di fatto che il commercio locale, già in ginocchio per la poca affluenza di questi ultimo anni, sta ricevendo di continuo schiaffi. (Puntomagazine)