Pontida 2024, Salvini: “Non ho paura del carcere. Possono processare me, ma non un intero popolo” - Non Possono fermare la santa alleanza che che oggi nasce a Pontida. È un atto di fede. Che non ha onore. Il problema non sarà mai il colore della pelle, gli uomini e le donne di buona volontà sono i nostri fratelli. “Quella della Lega è una storia di coerenza eterna, dobbiamo ringraziare Bossi e ... (Bergamonews)

Pontida 2024, Vannacci: “Noi la cittadinanza non la svendiamo. Questa è una nuova Lega, quella dell’onore e della difesa della patria” - È figlia di chi ha combattuto, di chi ha creduto nella patria. E lo faremo. “Attenzione, perché in molti vi definiscono ‘estremisti’ – afferma rivolgendosi ai militanti – La nostra Italia non la vogliamo cambiare: crediamo nei nostri usi e costumi. Hanno paura, perché il nostro vento soffia in ... (Bergamonews)

Pontida 2024, Calderoli: “L’autonomia non spacca l’Italia e il 2025 sarà l’anno del federalismo” - Se non è solidarietà questa… A Bergamo si dice, che a ‘essere troppo buono, si fa la figura del coglione’. Oggi ho messo una maglietta che ho indossato a Catania, ‘processate anche me’. Io ho 3 stelle polari: la costituzione, una legge che abbiamo votato tutti e il programma elettorale. Io ho fatto ... (Bergamonews)

Salvini a Pontida tra Orban e le bandiere russe: «Paghino i banchieri, non gli operai. Via la cittadinanza a chi delinque» - Salvini parla per ultimo per circa venti minuti, in camicia bianca, ha con sé i ministri della Lega, Giorgetti, Calderoli, Valditara e Locatelli, i governatori Zaia, Fedriga, Fontana e Tesei e il ...(ilgazzettino)

Pontida 2024, da Matteo Salvini a Roberto Vannacci: «La cittadinanza non si regala. Non molliamo» - Dal palco della manifestazione del Carroccio, vanno all'attacco il Ministro delle Infrastrutture e l'eurodeputato ...(vanityfair)

Elon Musk applaude sui social al comizio di Orban, Salvini, Wilders e Ventura a Pontida - Dopo il suo intervento di circa 20 minuti, il leader della Lega, ha posato per una foto con i leader europei della destra radicale presenti ...(huffingtonpost)