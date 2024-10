Perché il mercoledì è il giorno migliore della settimana per pesarsi, secondo la scienza (Di domenica 6 ottobre 2024) Il giorno migliore della settimana per pesarsi in modo accurato sembra essere il mercoledì, Perché è più probabile che il lunedì mattina si pesi di più e che si raggiunga un peso minimo il venerdì mattina. Quindi a metà settimana, la bilancia dovrebbe indicare il peso più attendibile. Per perdere peso, è però consigliato pesarsi ogni giorno: “Aiuta ad essere consapevoli del legame tra il cibo e il proprio peso”. (Di domenica 6 ottobre 2024) Ilperin modo accurato sembra essere ilè più probabile che il lunedì mattina si pesi di più e che si raggiunga un peso minimo il venerdì mattina. Quindi a metà, la bilancia dovrebbe indicare il peso più attendibile. Per perdere peso, è però consigliatoogni: “Aiuta ad essere consapevoli del legame tra il cibo e il proprio peso”. (Fanpage)

