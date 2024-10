Papa: "Chiedo tregua su tutti i fronti" (Di domenica 6 ottobre 2024) 13.04 "Chiedo il cessate il fuoco immediato su tutti i fronti. Mettere fine alla spirale della vendetta e non si ripetano più gli attacchi come quello compiuto dall'Iran qualche giorno fa che possono far precipitare quella regione in una guerra ancora più grande". Lo ha detto Papa Francesco all'Angelus. "Non dimentichiamo che per gli sposi è essenziale essere aperti al dono della vita, dei figli, che sono il frutto più bello dell'amore, la benedizione più grande di Dio, fonte di gioia e di speranza per ogni casa",aggiunge il Papa. (Servizitelevideo.rai) (Di domenica 6 ottobre 2024) 13.04 "il cessate il fuoco immediato su. Mettere fine alla spirale della vendetta e non si ripetano più gli attacchi come quello compiuto dall'Iran qualche giorno fa che possono far precipitare quella regione in una guerra ancora più grande". Lo ha dettoFrancesco all'Angelus. "Non dimentichiamo che per gli sposi è essenziale essere aperti al dono della vita, dei figli, che sono il frutto più bello dell'amore, la benedizione più grande di Dio, fonte di gioia e di speranza per ogni casa",aggiunge il

Medioriente: Papa, subito cessate fuoco in Libano e su tutti fronti - “Preghiamo per i libanesi – ha detto ai fedeli radunati in piazza San Pietro – specialmente per gli abitanti del sud costretti a lasciare i villaggi”. (LaPresse) – “Chiedo un cessate il fuoco immediato su tutti i fronti compreso il Libano”. Milano, 6 ott. . È l’appello di Papa Francesco agli attori ... (Lapresse)

Consiglio di fuoco: guerra su tutti i fronti - Il passaggio a 5 membri era anche nel programma 2019-24 della maggioranza, poi fu eliminato. Francesca Chilloni . Rispetto all’accusa di lottizzazione, Savastano è sbottato: "Quando nel Cda si nomina come presidente un ex assessore provinciale e comunale del Pd, e come consiglieri due candidati ... (Ilrestodelcarlino)

"Siamo tutti pedoni": idee e confronti per una città vivibile e sicura - Una giornata dedicata alla sicurezza stradale. Si chiama "Siamo tutti pedoni" la campagna promossa nell'ambito della Settimana europea della mobilità che fa tappa a Pontinia su iniziativa dei sindacati dei pensionati Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil. L'appuntamento è giovedì 26 settembre in via... (Latinatoday)