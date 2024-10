Pallavolo Casciavola, vittoria per Verodol all'esordio in campionato (Di domenica 6 ottobre 2024) Casciavola (Pisa), 6 ottobre 2024 - Domina, soffre, rimonta e vince, questo è l’estrema sintesi del debutto in campionato della Verodol CBD Casciavola che supera al tie break il Progetto Volley Bottegone, formazione neopromossa della provincia di Pistoia. Per questo avvio di stagione coach Tagliagambe manda in campo Lilli in regia, Vaccaro opposto, Ciampalini e Bolognini al centro e Messina con Barsacchi di banda oltre a Marsili libero. La formazione rossoblù entra bene in partita allunga subito con un bel turno in battuta di Barsacchi, ma Bottegone resta aggrappato al set con appena un break di ritardo fino al rush finale, nel quale le rossoblù non sbagliano nulla e con Corsini dai nove metri, subentrata a Vaccaro sul 21/19, piazzano un break di quattro punti che regala il set alla Verodol. (Lanazione) (Di domenica 6 ottobre 2024)(Pisa), 6 ottobre 2024 - Domina, soffre, rimonta e vince, questo è l’estrema sintesi del debutto indellaCBDche supera al tie break il Progetto Volley Bottegone, formazione neopromossa della provincia di Pistoia. Per questo avvio di stagione coach Tagliagambe manda in campo Lilli in regia, Vaccaro opposto, Ciampalini e Bolognini al centro e Messina con Barsacchi di banda oltre a Marsili libero. La formazione rossoblù entra bene in partita allunga subito con un bel turno in battuta di Barsacchi, ma Bottegone resta aggrappato al set con appena un break di ritardo fino al rush finale, nel quale le rossoblù non sbagliano nulla e con Corsini dai nove metri, subentrata a Vaccaro sul 21/19, piazzano un break di quattro punti che regala il set alla

