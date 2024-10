Nuovi lavori di posa delle barriere Lungolago ridotto a una corsia

(Di domenica 6 ottobre 2024) Proseguono isuldove, a partire dal 14 ottobre e fino al prossimo 15 novembre, le auto saranno costrette a procedere su una solaper consentire gli interventi di tecnici e operai. Il cantiere è necessario per completare la fondazionea pacchetto, che dovranno fermare le acque del lago in caso di piena. Proprio nei giorni scorsi gli sbarramenti, nascosti in speciali cassettoni disposti lungo la nuova passeggiata e da montare ogni volta a mano, sono stati messi in opera per verificare la loro tenuta. Completato il tratto che da Sant’Agostino arriva a piazza Cavour adesso si tratterà di proseguire fino a via Cavallotti. (Ilgiorno)