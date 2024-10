Nuoto Pinnato Mondiali in Francia brillano Panzarini e Trevisani

(Di domenica 6 ottobre 2024) Un quinto, un ottavo, un decimo e un tredicesimo posto per la Sogese Record Team in occasione dei campionatocmas in acque libere di. Si è gareggiato sulla Costa Azzurra, a Carry Le Rouet e i due bolognesi, convocati dalla nazionale, si sono messi in luce. A cominciare da Angelache chiude al quinto posto la Elimination Race Individuale. Sempre Angela è ottava nella mille metri categoria senior. Il quindicenne Davide, invece, è decimo nella Elimination Race Individuale e tredicesimo nella 1000 metri categoria Junior. (Sport.quotidiano)