"Nascondevano marijuana e un fucile illegale in un casolare": arrestati due fratelli (Di domenica 6 ottobre 2024) Pochi grammi di cocaina e "erba" in casa. Un sacchetto con poco meno di 350 grammi di infiorescenze di marijuana, un fucile calibro 16 e cartucce nascosti in un vecchio casolare, poco distante dall'abitazione. Due fratelli - N. A. di 39 anni e D. A. di 31 - sono stati arrestati, dalla polizia

