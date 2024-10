NAPOLI – Mazzocchi si concede un po’ di relax a Barcellona (Di domenica 6 ottobre 2024) Pasquale Mazzocchi, terzino del NAPOLI, ha sfruttato una pausa concessa dal nuovo allenatore, Antonio Conte, per concedersi qualche giorno di relax a Barcellona. Durante questa breve vacanza, il giocatore ha condiviso alcuni momenti della sua esperienza in Spagna tramite il suo profilo Instagram, mostrando ai suoi follower scatti della città catalana. Mazzocchi ha approfittato per staccare la spina da uno stressante periodo calcistico Barcellona è una delle mete più amate dai calciatori per il suo clima piacevole, la cultura vibrante e le numerose attrazioni turistiche. Mazzocchi ha colto l’opportunità di rilassarsi e staccare dalla routine calcistica, anche in un periodo in cui la stagione è particolarmente intensa, tra impegni di club con il NAPOLI e convocazioni con la Nazionale. (Di domenica 6 ottobre 2024) Pasquale, terzino del, ha sfruttato una pausa concessa dal nuovo allenatore, Antonio Conte, perrsi qualche giorno di. Durante questa breve vacanza, il giocatore ha condiviso alcuni momenti della sua esperienza in Spagna tramite il suo profilo Instagram, mostrando ai suoi follower scatti della città catalana.ha approfittato per staccare la spina da uno stressante periodo calcisticoè una delle mete più amate dai calciatori per il suo clima piacevole, la cultura vibrante e le numerose attrazioni turistiche.ha colto l’opportunità di rilassarsi e staccare dalla routine calcistica, anche in un periodo in cui la stagione è particolarmente intensa, tra impegni di club con ile convocazioni con la Nazionale. (Terzotemponapoli)

Mazzocchi: “Il Napoli è forte, la difesa a tre è nuova per tutti. Siamo partiti da zero con un grande allenatore. Sui miei tatuaggi…” - Ho tatuato i miei fallimenti e le mie vittorie. In conclusione, Mazzocchi ha ribadito il suo impegno verso la squadra e l’importanza del lavoro duro per ottenere risultati positivi: “Il compito del mister è mettere in risalto le caratteristiche di ogni calciatore. ” L'articolo Mazzocchi: “Il ... (Napolipiu)