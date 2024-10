Mondiali Giovanili di Karate tutto pronto a Jesolo | 41 Azzurri scenderanno in gara per le medaglie

(Di domenica 6 ottobre 2024) Conto alla rovescia per i Campionatidi, che si svolgeranno dal 9 al 13 ottobre a. E’ la prima volta che l’Italia ospita la competizione iridata dedicata alla sezioni. Le classi Under 21, Juniores e Cadettisul tatami e il torneo targato WKF ospiterà circa 2000 atleti provenienti da 113 nazioni, con record di partecipazione. Per l’Italia ci saranno ben 41che punteranno alla medaglia nel kumite e nel kata. Nell’evento iridato del 2022 la Nazionale Tricolore conquistò sette(un oro e sei bronzi). Agli Europei dell’anno in corso, gli allori sono stati 15, con 4 titoli sul primo gradino. Una grande Italia allora è pronta a dare il massimo per scrivere la storia. (Ilfaroonline)