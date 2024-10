Mo: Idf, 'colpiti ieri 150 siti Hezbollah in operazione di terra' (Di domenica 6 ottobre 2024) Tel Aviv, 6 ott. (Adnkronos) - Più di 150 siti di Hezbollah sono stati colpiti ieri durante le operazioni di terra nel Libano meridionale. Lo riferisce l'esercito israeliano, sottolineando di aver individuato e distrutto depositi di armi, tunnel e altre infrastrutture di Hezbollah nei villaggi del Libano meridionale. I soldati - prosegue l'Idf - hanno inoltre scambiato colpi di arma da fuoco con Hezbollah nella zona e hanno diretto attacchi aerei contro uomini armati e siti utilizzati dal gruppo islamista. Tra gli obiettivi colpiti dall'aeronautica militare israeliana figurano postazioni di lancio di missili anticarro, cellule di agenti, tunnel e depositi di armi. (Di domenica 6 ottobre 2024) Tel Aviv, 6 ott. (Adnkronos) - Più di 150disono statidurante le operazioni dinel Libano meridionale. Lo riferisce l'esercito israeliano, sottolineando di aver individuato e distrutto depodi armi, tunnel e altre infrastrutture dinei villaggi del Libano meridionale. I soldati - prosegue l'Idf - hanno inoltre scambiato colpi di arma da fuoco connella zona e hanno diretto attacchi aerei contro uomini armati eutilizzati dal gruppo islamista. Tra gli obiettividall'aeronautica militare israeliana figurano postazioni di lancio di missili anticarro, cellule di agenti, tunnel e depodi armi. (Liberoquotidiano)

