Mezza di Signa Città della Paglia le foto della corsa e la classifica

(Di domenica 6 ottobre 2024), 6 ottobre 2024 – Dopo qualche edizione in sordina, complice la concorrenza di numerosi eventi sportivi concomitanti come la Corri la Vita di Firenze, la Maratona del Mugello e almeno altre cinque gare locali, la 37ªditorna a brillare. Quest'anno, pur senza ripetere i fasti degli anni 2000, quando alla partenza si contavano oltre 1200 partecipanti, si sono comunque registrati ben 500 podisti al traguardo, un risultato che, se paragonato a quello delle gare locali di Montecatini e Seano, segna un successo considerevole. LAL'organizzazione dell'Atletica, come sempre impeccabile, ha riproposto il classico percorso su due giri, veloce e ben misurato, ideale anche per i meno allenati. (Sport.quotidiano)