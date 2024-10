L'On. Roberta Della Casa in visita al carcere di Frosinone (Di domenica 6 ottobre 2024) Nei giorni scorsi, l'onorevole Roberta Della Casa, consigliere regionale del Lazio (Forza Italia), insieme al vicepresidente nazionale di anci giovani Samuel Battaglini ed accompagnata anche dal coordinatore provinciale dei giovani di FI Gianfranco Di Renzo, ha fatto visita alla Casa (Frosinonetoday) (Di domenica 6 ottobre 2024) Nei giorni scorsi, l'onorevole, consigliere regionale del Lazio (Forza Italia), insieme al vicepresidente nazionale di anci giovani Samuel Battaglini ed accompagnata anche dal coordinatore provinciale dei giovani di FI Gianfranco Di Renzo, ha fattoalla

Frosinonetoday - L' On Roberta Della Casa in visita al carcere di Frosinone

Paperissima Sprint, torna l’edizione domenicale con Roberta Lanfranchi, il Gabibbo e il mago Casanova - . Scritto con Lorenzo Beccati e con Alessandro Meazza, Fabio Nocchi, Carlo Sacchetti e Dario Tiano. I telespettatori del programma possono inviare i filmati delle papere tramite il sito www. Paperissima. L’appuntamento con Paperissima Sprint è tutte le domeniche alle 20. mediaset. Roberta ... (Spettacolo.eu)

Roberta Sasso da applausi: porta a casa il quarto titolo mondiale nella gara di singolo - Roberta Sasso non delude le attese, e dominando la gara di singolo di "Solo Dance" ai Mondiali in svolgimento al PalaFiera di Rimini, porta a casa il quarto titolo mondiale consecutivo nella gara di singolo, l’ottavo considerando anche i quattro Mondiali vinti con il friulano, ma ormai modenese di ... (Ilrestodelcarlino)

Emozioni con la ‘Telesia Pink Race’, la camminata del Gruppo De Vizia per sostenere le donne e la lotta contro il tumore al seno - In concomitanza con la Telesia Half Marathon ritorna a Telese Terme la Telesia Pink Race, 6^ edizione della camminata ludico motoria organizzata dal Telesia Running Team in collaborazione con il Grupp ...(ntr24.tv)

Peppino di Capri, «Champagne» a Villa Filangieri: Cinzia Th Torrini gira la fiction sul cantante napoletano - Con il cinema tutto è possibile, anche far arrivare il mare di Capri a San Paolo Bel Sito, il piccolo Comune del Nolano che custodisce come uno scrigno suggestive dimore storiche come ...(ilmattino)

Con "L’invisibile" l’arte svela il suo profumo - La mostra in corso nel Rettorato Unicam si arricchisce di una inedita esperienza: un viaggio olfattivo tra i quadri e la storia ...(ilrestodelcarlino)