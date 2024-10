Lazio Empoli 1-1 LIVE: ci prova Isaksen (Di domenica 6 ottobre 2024) All’Olimpico, il match valido per la giornata di Serie A 2024/2025 tra Lazio e Empoli: sintesi, tabellino, risultato e cronaca LIVE Allo stadio Olimpico, Lazio e Empoli si affrontano nel match valido per la giornata della Serie A 2024/25. Lazio Empoli LIVE SERIE A 2024/2025 CRONACA DIRETTA STREAMING (CLICCA QUI) (Di domenica 6 ottobre 2024) All’Olimpico, il match valido per la giornata di Serie A 2024/2025 tra: sintesi, tabellino, risultato e cronacaAllo stadio Olimpico,si affrontano nel match valido per la giornata della Serie A 2024/25.SERIE A 2024/2025 CRONACA DIRETTA STREAMING (CLICCA QUI) (Calcionews24)

MOVIOLA – Lazio-Empoli, Pezzella travolge Dia: arbitro dà vantaggio, poi rigore - Dal dischetto va il Taty Castellanos che però si fa ipnotizzare da un super Vasquez, dunque si resta sull’1-1. C’è un calcio di rigore concesso dall’arbitro Ayroldi ai biancocelesti per l’intervento scriteriato di Pezzella ai danni di Dia e c’è anche una finezza dell’arbitro, perché visto che la ... (Sportface)

Lazio-Empoli 1-1: la sblocca Esposito, pareggia Zaccagni / Diretta - Roma, 6 ottobre 2024 – L’Empoli all’Olimpico sfida la Lazio per la settima giornata di Serie A. Segui qui la Diretta . (Sport.quotidiano)

Lazio-Empoli: infortunio muscolare per Lazzari, entra Marusic - . infortunio muscolare, purtroppo l’ennesimo della sua carriera, per Manuel Lazzari. Il laterale partito oggi titolare, nel tentativo di una sgasata offensiva, sente tirare qualcosa e si accascia. Il terzino destro è costretto a uscire per un problema al quadricipite sinistro ed entra Adam ... (Sportface)

Lazio Empoli 0-1, Esposito gela l’Olimpico e porta in vantaggio i toscani – VIDEO - Lazio Empoli, il giovane calciatore toscano sblocca la partita e gela lo stadio Olimpico e i biancocelesti prendono di nuovo gol nei primi minuti Si sblocca il risultato allo stadio Olimpico tra Lazio ...(lazionews24)

Lazio – Empoli: rigore sbagliato per Castellanos, qui le immagini – VIDEO - Lazio - Empoli: rigore sbagliato per Taty Castellanos al 50' della sfida tra Lazio ed Empoli, qui le immagini dell'accaduto ...(generationsport)

Lazio, Nuno Tavares talismano: contro l'Empoli è il suo quinto assist in 5 presenze in Serie A - Fra le migliori novità della stagione 2024/25 della Lazio c'è Nuno Tavares, che anche contro l'Empoli nella 7a giornata di Serie A si conferma fondamentale per la ...(ilmessaggero)