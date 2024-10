La crisi dei diamanti indiani il boom horror dell’Indonesia e altre news dall’Asia

(Di domenica 6 ottobre 2024) Idell’India hanno smesso di brillare. Negli ultimi tre anni l’intero settore è stato colpito da unasenza precedenti che ha innescato una grave recessione. Sia le importazioni sia le esportazioni dei preziosi minerali sono diminuite drasticamente provocando insolvenze, chiusure di fabbriche e perdite di numerosi posti di lavoro. Il valore delle esportazioni indiane di pietre tagliate e lucidate è sceso dai 23 miliardi di dollari del 2022 ai 16 miliardi del 2023. E per la fine del 2024 è previsto un ulteriore tonfo fino a quota 12 miliardi. Il think tank Gtri ha inoltre sottolineato un calo del 24,5 per cento nell’import digrezzi da parte di Delhi, passato dai 18,5 miliardi del 2022 agli attuali 14 miliardi, e indice di meno ordini in lavorazione. Ladeiè un grosso contraccolpo economico per Delhi (Getty). (Lettera43)