Juventus-Cagliari LIVE, le formazioni ufficiali: fuori Yildiz e Luvumbo. Conceicao dal 1', niente Douglas Luiz (Di domenica 6 ottobre 2024) La domenica della settima giornata di Serie A si apre all`Allianz Stadium di Torino, dove la Juventus ospita il Cagliari. Entrambe le squadre (Di domenica 6 ottobre 2024) La domenica della settima giornata di Serie A si apre all`Allianz Stadium di Torino, dove laospita il. Entrambe le squadre (Calciomercato)

Formazioni ufficiali Juventus-Cagliari, Serie A 2024/2025 -  Sopperire alla pesante assenza di Bremer non sarà facile, ma i bianconeri devono farlo se vogliono raggiungere i propri obiettivi in questa stagione. Ecco le scelte dei due allenatori, Thiago Motta e Davide Nicola. . Il lato positivo è che la prossima gara, l’ultima prima della sosta, è in gara ... (Sportface)

Juventus Cagliari streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A - dove vedere Juventus Cagliari in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio: dove vederla in tv e live streaming La partita di Serie A tra Juventus e Cagliari sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. ... (Tpi)

Juventus-Cagliari (domenica 06 ottobre 2024 ore 12:30): formazioni, quote, pronostici. Bianconeri senza Bremer - La Juve ha portato indietro da Lipsia una enorme dose di autostima per la capacità di reagire a una notte complicata e chiusa in dieci uomini vincendo 3-2 grazie alla doppietta di Vlahovic e alla magia di Conceicao e anche una buona dose di cerotti visti gli infortuni di Bremer e Nico Gonzalez, il ... (Infobetting)