Il Volley Bergamo 1991 parte a tuono: vittoria 3-0 sul campo di Perugia (Di domenica 6 ottobre 2024) Buona la prima, anzi, buonissima. Il Volley Bergamo 1991 inizia il nuovo corso con Carlo Parisi in panchina e un roster totalmente rinnovato nel migliore dei modi, con un rotondo tris rifilato alla neopromosa Perugia. 0-3 il finale a tabellino in favore delle rossoblù, anche dopo un avvio di gara a rilento: serve una rimonta nel primo parziale, con la tenacia nel battere e controbattere ad una Bartoccini altrettanto affamata di punti. Mlejnkova e Cese Montalvo impressionano in attacco, l’intesa di Evans con le centrali è in crescendo, il muro e la difesa sanno farsi trovare al posto giusto e Piani timbra e mette a segno l’80% dei suoi attacchi partendo dalla panchina. (Di domenica 6 ottobre 2024) Buona la prima, anzi, buonissima. Ilinizia il nuovo corso con Carlo Parisi in panchina e un roster totalmente rinnovato nel migliore dei modi, con un rotondo tris rifilato alla neopromosa. 0-3 il finale a tabellino in favore delle rossoblù, anche dopo un avvio di gara a rilento: serve una rimonta nel primo parziale, con la tenacia nel battere e controbattere ad una Bartoccini altrettanto affamata di punti. Mlejnkova e Cese Montalvo impressionano in attacco, l’intesa di Evans con le centrali è in crescendo, il muro e la difesa sanno farsi trovare al posto giusto e Piani timbra e mette a segno l’80% dei suoi attacchindo dalla panchina. (Bergamonews)

Bergamonews - Il Volley Bergamo 1991 parte a tuono | vittoria 3-0 sul campo di Perugia

Volley A1 femminile, falsa partenza per la Bartoccini: Bergamo si impone 3-0 - Non è buona la prima della Bartoccini MC Restauri nella massima serie del Volley femminile. Bergamo passa al PalaBarton con un netto 3-0, al termine di una partita dove le lombarde hanno saputo mettere in campo maggiore esperienza e pazienza. Alle Black Angels non ha fatto difetto l’impegno, ma... (Perugiatoday)

La stagione del Volley Bergamo 1991 parte da Perugia: “Dovremo avere la giusta arroganza” - Pronti, via. Abbiamo lavorato insieme sia per conoscerci che per trovare tutte le strade che facessero funzionare la squadra. Su Perugia: “Lo stiamo studiando. . “Mi è piaciuto, però, come la squadra abbia avuto un processo di crescita che è culminato nell’ultimo torneo a Busto, dove è stato ... (Bergamonews)

Perugia-Bergamo oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie A1 Femminile 2024/2025 volley - CALENDARIO 1^ GIORNATA: DATA, orario E TV TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA Serie A1 Femminile 2024/2025: FORMULA E REGOLAMENTO volley Femminile, STAGIONE DEI CLUB 2024/2025: TUTTE LE DATE streaming E TV – La partita Perugia-Bergamo della Serie A1 Femminile 2024/2025 di volley sarà visibile in ... (Sportface)

Volley Bergamo 91, buona la prima: successo per 3-0 a Perugia - SERIE A1 FEMMINILE. Debutto vincente in campionato per il Volley Bergamo 1991 che si impone sul campo del neopromosso Perugia per 3-0 (parziali 25-22, 25-23, 25-19).(ecodibergamo)

Debutto da dimenticare per la Bartoccini MC Restauri Perugia, Bergamo passa al PalaBarton - Non è buona la prima della Bartoccini MC Restauri nella massima serie del volley femminile. Bergamo passa al PalaBarton con un netto 3-0, al termine di una partita dove le lombarde hanno saputo metter ...(umbria24)

Bartoccini, il giorno del debutto - Subito in palio punti preziosi in una stagione nella quale le umbre dovranno impegnarsi a fondo per centrare la salvezza. Pochi i dati di riferimento a disposizione, nelle amichevoli disputate sino a ...(lanazione)