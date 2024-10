I Tre Bicchieri all’Umberto 2021 | Il nostro vino è unico al mondo

(Di domenica 6 ottobre 2024) CASTEL SAN PIETRO (Bologna) I Tredel Gambero Rosso arrivano dritti nel cuore dell’Emilia-Romagna, grazie a Umberto, l’ottenuto al cento per cento da uve Merlese, che riceve il più importante riconoscimento italiano grazie all’intuizione, quarant’anni fa, del fondatore dell’azienda, Umberto Cesari, che nasce e si sviluppa sulle colline di Castel San Pietro, nel Bolognese. È qui che Umberto Cesari, scomparso cinque anni fa, segue un’idea visionaria, creando una nuova uva con un procedimento all’epoca innovativo: impollinare in maniera naturale i fiori della pianta del Sangiovese con i pollini del Merlot. La prima annata imbottigliata di Merlese fu la 2018, oggi invece è in bottiglia la, che vince il premio. (Ilrestodelcarlino)