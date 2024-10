“Ho trascinato mia moglie e i figli a portare una croce che non hanno scelto”: Rocco Siffredi scoppia in lacrime a Verissimo (Di domenica 6 ottobre 2024) Il re del mondo dell’hard italiano ed internazionale è sbarcato a “Verissimo”. Nel salotto di Silvia Toffanin, Rocco Siffredi ha raccontato del suo passato, ma soprattutto del suo presente con un pensiero alla sua famiglia al quale è legatissimo. Prima ha spiegato che è assai difficile per lui “essere un attore hard e avere una famiglia. Essere Siffredi da una parte e Rocco dall’altra“. Poi il discorso si è spostato sui sensi di colpa: “Non ho mai rinnegato il mio lavoro e non lo rinnegherò mai, però sento di aver trascinato mia moglie Rózsa e i nostri ragazzi a portare una croce che non hanno scelto. La mia scelta è stata un po’ anche la mia croce. A volte sento che questa croce, che ho scelto io, si trovino a portarla, insieme a me, anche mia moglie e i miei figli, che al contrario di me non l’hanno scelta”. (Di domenica 6 ottobre 2024) Il re del mondo dell’hard italiano ed internazionale è sbarcato a “”. Nel salotto di Silvia Toffanin,ha raccontato del suo passato, ma soprattutto del suo presente con un pensiero alla sua famiglia al quale è legatissimo. Prima ha spiegato che è assai difficile per lui “essere un attore hard e avere una famiglia. Essereda una parte edall’altra“. Poi il discorso si è spostato sui sensi di colpa: “Non ho mai rinnegato il mio lavoro e non lo rinnegherò mai, però sento di avermiaRózsa e i nostri ragazzi aunache non. La mia scelta è stata un po’ anche la mia. A volte sento che questa, che hoio, si trovino a portarla, insieme a me, anche miae i miei, che al contrario di me non l’scelta”. (Ilfattoquotidiano)

