Ebimotors | arriva il titolo in Michelin Cup nella PCCI 2024

(Di domenica 6 ottobre 2024) Quella delsarà un’annata da ricordare perin Porsche Carrera Cup Italia. Il team di Enrico Borghi conquista ilItaliano ed il terzo postoCup, in una delle stagioni più entusiasmanti e combattute di sempre. Il circus del campionato ha vissuto proprio gli ultimi atti nel fine settimana del 4-6 ottobre a Monza. Alberto De Amicis (auto numero 52, Centro Porsche Varese –) è il vero mattatore della classifica destinata ai gentleman, con il quarto alloro della sua carriera, primo pilota in assoluto ad essere così vincente in questa classe. Dopo i titoli del 2013, 2015 e dello scorso anno, Alberto si è confermato il più forte, nonostante un inizio di stagione un po’ in sordina. De Amicis è stato bravo a non abbattersi ed a non gettare la spugna. (Ilgiornaledigitale)