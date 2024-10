È morto Sammy Basso era il malato di progeria più longevo al mondo | aveva 28 anni

(Di domenica 6 ottobre 2024) È. Il biologo veneto, affetto da una malattia rara, la, si è spento all’età di 28. A dare la notizia, con un post su Facebook, l’Associazione che porta il suo stesso nome: “5 ottobre 2024, oggi la nostra luce, la nostra guida si è spenta. Grazieper averci resi partecipi di questa vita meravigliosa.Ci stringiamo attorno alla famiglia e agli amici nel rispetto del dolore in questo delicato momento di lutto”.si era laureato in Scienze naturali all’università di Padova nel 2018 con una tesi dedicata proprio alla sua patologia e alle terapie esistenti per rallentare il decorso della malattia. Il 28enne, il piùalaffetto dalla sindrome delladi Hutchinson-Gilford,anche fondato l’Associazione italianainsieme ai genitori. (Ilfattoquotidiano)