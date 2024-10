Ciriani smonta le fake news | Non sarà una manovra lacrime e sangue Nessun aumento delle tasse

(Di domenica 6 ottobre 2024) “Nonassolutamente una, non ci, anzi continueremo a usare i soldi che abbiamo – che non sono tantissimi – per cercare di venire incontro soprattutto alle fasce meno abbienti. Confermeremo ad esempio il taglio del cuneo fiscale. Segnalo anche che ciun bonus di 100 euro per le famiglie piu’ povere. Voglio rassicurare tutti: non siamo assolutamente il governone’ dell’”. Are leè il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca, a Radio 24, parlando dellaesclude invece soldi buttati dalla finestra, come è stato col governo Conte per rdc e superbonus. (Secoloditalia)