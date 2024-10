CastrumFavara, sconfitta casalinga contro la Vibonese: la doppietta di Cardinale stende i gialloblù (Di domenica 6 ottobre 2024) La CastrumFavara perde al Bruccoleri 2-1 contro la Vibonese: una doppietta di Cardinale consente ai calabresi di ottenere l'intera posta in palio. La rete di Palermo, nel finale, rende meno amaro il pomeriggio gialloblù. La squadra allenata da Infantino ci ha provato, lottando su ogni pallone e (Di domenica 6 ottobre 2024) Laperde al Bruccoleri 2-1la: unadiconsente ai calabresi di ottenere l'intera posta in palio. La rete di Palermo, nel finale, rende meno amaro il pomeriggio. La squadra allenata da Infantino ci ha provato, lottando su ogni pallone e (Agrigentonotizie)

CastrumFavara, sconfitta casalinga contro la Vibonese: la doppietta di Cardinale stende i gialloblù - La formazione allenata da Infantino lotta e si impegna ma deve arrendere al diverso tasso qualitativo dei calabresi: 1-2 il finale dal Bruccoleri, Palermo rende meno amaro il pomeriggio con la rete ch

