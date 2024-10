Caldiero Terme-Virtus Verona oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2024/25 (Di domenica 6 ottobre 2024) Le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e streaming di Caldiero Terme-Virtus Verona, match valido per l’ottava giornata del girone A di Serie C 2024/2025. Momento no per entrambe le squadre: tre sconfitte consecutive per i neopromossi, mentre sono addirittura quattro i ko di fila della Virtus, scivolata al penultimo posto della classifica. In questo inedito derby veronese potrebbe arrivare dunque il riscatto per una delle due. Caldiero Terme-Virtus Verona: come vedere il match L’incontro andrà in scena nella giornata di domenica 6 ottobre alle ore 17.30, e sarà visibile per gli abbonati su Sky Sport e in streaming su Sky Go e su NOW. Sportface.it, inoltre, vi terrà aggiornati con la cronaca al termine del match. Caldiero Terme-Virtus Verona oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2024/25 SportFace. (Di domenica 6 ottobre 2024) Le informazioni relative alla data, l’, latv edi, match valido per l’ottava giornata del girone A di/2025. Momento no per entrambe le squadre: tre sconfitte consecutive per i neopromossi, mentre sono addirittura quattro i ko di fila della, scivolata al penultimo posto della classifica. In questo inedito derby veronese potrebbe arrivare dunque il riscatto per una delle due.: come vedere il match L’incontro andrà in scena nella giornata di domenica 6 ottobre alle ore 17.30, e sarà visibile per gli abbonati su Sky Sport e insu Sky Go e su NOW. Sportface.it, inoltre, vi terrà aggiornati con la cronaca al termine del match.in tv:/25 SportFace. (Sportface)

