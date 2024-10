Bolzano L’appuntamento di Klaus Zambiasi un viaggio tra passione e introspezione

(Di domenica 6 ottobre 2024) Esce in libreria in questi giorni il nuovo romanzo di” (Youcanprint), un libro che esplora la bellezza degli incontri casuali che lasciano un segno indelebile e la complessità delle emozioni che ne scaturiscono.è nato a Castiglione delle Stiviere (Mantova) ma vive e lavora in provincia di. Apprezzato pittore, ha lavorato nella pubblica amministrazione prima di trasferirsi a Bratislava (Slovacchia) e mettersi in proprio nel settore immobiliare turistico. Dopo il successo dei suoi precedenti romanzi, “Il sorriso della luna” (2022) e “3 Il Bacio Rubato” (2023), tradotti anche in tedesco,ripropone i temi del, della ricerca di sé e dell’amore. “” racconta ilinteriore di James, un uomo segnato da un passato difficile e da una profonda voglia di vivere pienamente il presente. (Laprimapagina)