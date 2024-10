Berrettini, Musetti e Cobolli: cancellati i match degli italiani a Shanghai. Non giocano neppure Bolelli/Vavassori (Di domenica 6 ottobre 2024) AGGIORNAMENTO ORE 12.10 Tutti i match sui campi non coperti sono stati cancellati anche quest’oggi. Si giocherà soltanto sullo Stadium Court, quindi non avranno luogo gli incontri di Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli. AGGIORNAMENTO ORE 12.00 cancellati sui campi scoperti i quattro match del terzo turno di singolare in programma. Confermati, al momento, i match di Berrettini, Musetti e Cobolli, tutti del secondo turno. Non ci sono, però, notizie sul possibile orario di un’eventuale ripresa. AGGIORNAMENTO ORE 11.11 Il nuovo aggiornamento degli organizzatori dà come possibile orario d’inizio le ore 12.00 italiane. AGGIORNAMENTO ORE 10.35 Sui campi scoperti non si giocherà prima delle ore 11.00 italiane. Sono stati inoltre cancellati tutti i doppi, dunque oggi non giocheranno Simone Bolelli ed Andrea Vavassori. (Oasport) (Di domenica 6 ottobre 2024) AGGIORNAMENTO ORE 12.10 Tutti isui campi non coperti sono statianche quest’oggi. Si giocherà soltanto sullo Stadium Court, quindi non avranno luogo gli incontri di Matteo, Lorenzoe Flavio. AGGIORNAMENTO ORE 12.00sui campi scoperti i quattrodel terzo turno di singolare in programma. Confermati, al momento, idi, tutti del secondo turno. Non ci sono, però, notizie sul possibile orario di un’eventuale ripresa. AGGIORNAMENTO ORE 11.11 Il nuovo aggiornamentoorganizzatori dà come possibile orario d’inizio le ore 12.00 italiane. AGGIORNAMENTO ORE 10.35 Sui campi scoperti non si giocherà prima delle ore 11.00 italiane. Sono stati inoltretutti i doppi, dunque oggi non giocheranno Simoneed Andrea

