Arriva la Gift Card della Galleria Emisfero: approfitta della promo (Di domenica 6 ottobre 2024) Hai mai avuto il dubbio su cosa regalare ad una persona speciale? Il Centro Commerciale Emisfero di Perugia (via Settevalli) ti risolve il problema con una proposta che farà felici davvero tutti: la Gift Card della Galleria Emisfero! E in occasione del lancio c’è una promo esclusiva da non (Di domenica 6 ottobre 2024) Hai mai avuto il dubbio su cosa regalare ad una persona speciale? Il Centro Commercialedi Perugia (via Settevalli) ti risolve il problema con una proposta che farà felici davvero tutti: la! E in occasione del lancio c’è unaesclusiva da non (Perugiatoday.it)

Perugiatoday.it - Arriva la Gift Card della Galleria Emisfero: approfitta della promo

Gift card da 750 euro per i collaboratori del Gruppo Unicomm - Unicomm ha deciso di riconoscere un premio speciale, una tantum, a ciascun collaboratore sotto forma di Gift card nominativa, del valore di 750 euro utilizzabile entro i prossimi 12 mesi. Grazie all’impegno, alla dedizione e al lavoro eccezionale di tutti i nostri collaboratori, il 2023 è stato... (Trevisotoday.it)

Torna il concorso Instant Win: in palio fantastici premi e gift card - Prende il via a pochi passi da Torino un'occasione speciale, un concorso con in palio fantastici premi e gift card! Partecipare all'instan win è semplicissimo grazie allo shopping o ad un divertente gioco che riserverà strepitose sorprese. L'imperdibile concorso a I Viali Shopping Park Il... (Torinotoday.it)

Manager’s pic as DP, woman made to buy gift cards, loses 1.5L - A 30-year-old woman in Noida was tricked into buying gift cards totaling Rs 1.5 lakh after a fraudster impersonated her senior manager on WhatsApp. The police have launched an investigation into this ...(timesofindia.indiatimes.com)

Freetown Police gathering donations for women’s shelter - The Freetown Police Association said it is collecting donations for the Women’s Center as part of Domestic Violence Awareness Month. Donations can include baby formula, diapers, wipes, and gift cards.(abc6.com)

A controversial but effective treatment for meth addiction gains ground in CA - Policymakers in California embrace a proven but unorthodox treatment for meth and cocaine addiction: Give people gift cards to stay off the drugs.(laist.com)