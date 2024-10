Addio Giacomo lo sgomento per la morte di un giovane figlio

(Di domenica 6 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSi chiamavaAmoroso De Respinis, aveva 24 anni e la sua vita è stata spezzata all’alba di una domenica mattina. C’ènel Comune di Lioni, dove ilrisiedeva, alla notizia del tragico incidente stradale che ha portato via un ragazzo che aveva tutta la vita davanti.era a bordo di una Fiat 500 con la coetanea Sofia quando la macchina mentre percorreva Contrada Cerrete è sbandata, uscendo dalla careggiata sino a precipitare in una scarpata. Immediato l’arrivo dei sanitari del 118 ma purtroppoè morto durante la corsa al vicino ospedale di Sant’Angelo dei Lombardi a causa delle gravi ferite riportate, mentre resta ricoverta in condizioni gravi lache era con lui in auto. (Anteprima24)