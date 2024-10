7 ottobre | Noa Kfir Wael e Mohamed storie di ostaggi e vittime che non dimenticheremo

(Di domenica 6 ottobre 2024) Sono i civili, ancora una volta e soprattutto, ad aver fatto le spese della guerra in Medioriente che il 7entra nel suo secondo anno. Nell’attacco lanciato da Hamas un anno fa, causa scatenante del conflitto, circa 1.200 persone, tra cui 282 donne e 36 bambini, sono state uccise e 250 sono state prese ino. Attualmente 101 sono ancora prigionieri nella Striscia di Gaza, anche se si stima che almeno un terzo sia in realtà morto. La pesante offensiva aerea e di terra lanciata in risposta dall’esercito di Tel Aviv ha ucciso 42mila palestinesi nella Striscia di Gaza, di cui 11mila bimbi e oltre 6mila donne, e ne ha feriti 97mila, secondo i numeri forniti dalle autorità di Gaza. (Lapresse)