Vespucci in Australia per la prima volta | la più bella del mondo a Darwin

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di sabato 5 ottobre 2024)inper la: la piùdelinper la. La piùdelguidata dal comandante Giuseppe Lai è approdata adove rimane fino al 7 ottobre. Dopo 35 mila miglia e 460 giorni di navigazione, il gioiello della Marina Militare per lanella storia a, in, 24esima tappa del tour mondiale.partita da Genova nel luglio 2023 dopo la tappa a Livorno per imbarcare gli allievi dell’Accademia Navale. E oggi sabato 5 ottobre inaugurazione di Villaggio Italia,expo itinerante delle eccellenze italiane gestito da Difesa Servizi, e via alle visite guidate, pronti a ripetere il grandissimo successo con il sold out di Tokyo.