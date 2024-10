Valentino Beauty conquista New York con un pop-up dedicato al nuovo rossetto Spike Valentino Buttery Matte insieme a Charlie XCX

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 5 ottobre 2024)si prepara a fare un grande ingresso a New, portando la sua eleganza e innovazione nel cuore della città. Venerdì e sabato, il marchio prenderà il controllo di Flatiron Plaza per celebrare il lancio del suo, una novità che promette dire gli appassionati di bellezza.debutta con il suoIl, disponibile in sette tonalità, rappresenta il terzo della collezione di, che include già il famoso Rossoe il versatile Liquirosso, un prodotto opaco due-in-uno per labbra e guance, lanciato nel 2023. Con un prezzo di 48 dollari, ilè progettato per offrire un finish setoso e vellutato, perfetto per chi cerca un look audace e sofisticato.