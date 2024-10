The Legend of Vox Machina 3 recensione dei primi episodi | l' amore è tutto un gioco di ruolo

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di sabato 5 ottobre 2024) La terza stagione di La leggenda di Voxnon parte in modo travolgente perlomeno non sul campo di battaglia. Scontri epici, creature fantastiche e umorismo contagioso sono messi da parte: ora è tempo di riflessioni, di relazioni e altre pericolose situazioni. Non c'è tempo per i convenevoli, siamo nel vivo della storia, il mondo è in pericolo: la terza stagione di Theof Voxinizia nel bel mezzo della narrazione, senza troppi giri di parole e senza troppe cerimonie. Si è confusi all'inizio, ma è così che dev'essere quando ci si trova nel mezzo di una campagna didiè già stato scritto. Tranne il destino dei nostri personaggi. Neirilasciati su Amazon Prime Video assistiamo a un'evoluzione significativa della serie animata, anche perdendo la sua miscela di azione e umorismo, al posto di