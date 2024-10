Roma scontri durante la manifestazione pro Palestina

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di sabato 5 ottobre 2024)lapronon autorizzata: slogan contro Israele e governo, oltre 7mila in piazza. Città blindata: 19 finiscono in Questura Ai manifestanti hanno lanciato bottiglie, bastoni e bombe carta. Si sono scagliati contro i blindati della polizia nel tentativo di passare per fare il corteo, non autorizzato, pro. Gli uomini in divisa hanno usato lacrimogeni e idranti, e poi li ha caricati. Come riporta l’Adnkronos, “in tutto in piazza ci sono oltre 7mila persone. Nonostante il divieto, prescritto dalla Questura di, hanno fatto il giro di piazzale Ostiense che è comunque presidiato da ogni lato dai blindati della polizia”. Unache arriva alla vigilia del 7 ottobre, giorno del primo anniversario dell’attacco di Hamas a Israele.