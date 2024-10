Nel Napoli di Conte c’è una certezza | non c’è stato alcun ritorno al 4-3-3 difende a cinque

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 5 ottobre 2024) Trasformismo tattico Ildi Antonioè una squadra che cambia continuamente. Per ogni partita, dentro ogni partita. Quella contro il Como, al di là del risultato, ha visto gli azzurri mutare assetto diverse volte. Non solo rispetto alle gare precedenti, ma anche in base all’andamento del gioco. Perchési sta rivelando un maestro di trasformismo tattico. E perché, questa cosa va detta prima di subito, la squadra di Fàbregas ha trovato il modo per mettere in difficoltà gli azzurri. Per renderli un po’ meno solidi rispetto a quanto abbiamo percepito nelle ultime settimane. Solo che, da parte loro, i giocatori di– e lo stesso allenatore salentino – hanno trovato le contromosse adatte. E alla fine hanno vinto con merito.