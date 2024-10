Monza-Roma i convocati di Juric | due assenze pesantissime novità sul futuro di Zalewski

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 5 ottobre 2024) Paul Dybala e Mats Hummels non parteciperanno alla trasferta di. L’attaccante argentino (problema muscolare) e il difensore tedesco (febbre) non sono infatti statidal tecnico giallorosso Ivan. Tra ic’è invece Nicola: reintegrato in gruppo dopo lo stop di fine mercato, quando aveva rifiutato il rinnovo di contratto e il trasferimento al Galatasaray. Questo l’elenco completo deidiper: Portieri: Svilar, Ryan, Marin. Difensori: Angelino, Celik, Dahl, Hermoso, Mancini, Ndicka, Sangaré, Saud. Centrocampisti: Baldanzi, Cristante, Kone, Le Fée, Paredes, Pellegrini, Pisilli,. Attaccanti: Dovbyk, El Shaarawy, Shomurodov, Soulé. L'articolo, idi: duesuldiCalcioWeb.