JuveCaserta trasferta a Lucca per match contro Montecatini

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 5 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiNel terzo turno del campionato di serie B nazionale nuovaper la Paperdi2021 che domani sarà ospite della Fabo Herons al Palatagliate di, sede scelta quest’anno dalla squadra toscana per l’impossibilità di utilizzare il palasport dioggetto di lavori di ristrutturazione. Avversario difficile per il quintetto bianconero dal momento che, come sintetizza coach Cagnazzo, «è una squadra che sta proseguendo nel suo percorso di crescita in questo campionato: dopo i playoff per l’A2 di due anni fa e la finale dell’anno scorso, credo che quest’anno abbiano ancora aumentato il loro potenziale con la voglia di essere protagonisti fino in fondo.