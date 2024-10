Jesi Al via il Campionato Regionale Assoluto di Scacchi 2024

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di sabato 5 ottobre 2024) Organizza l’Asd Circolo. L’evento sabato 12 ottobre presso il Salone del Lampadario Circolo Cittadino, 5 ottobreRapid (12 minuti piu’ 3 secondi a mossa per tutta la partita) e blitz (3 minuti più 2 secondi a mossa per tutta la partita) disabato prossino 12 ottobre presso il Salone del Lampadario Circolo Cittadinoche coinvolgeràsti di livello provenienti da tutta la regione pronti a sfidarsi in una serie di partite avvincenti per conquistare il titolo di campione. Ilé aperto a giocatori di tutte le età e livelli, prevede un formato a turni, seguendo il regolamento ufficiale della Federazionestica Italiana (FSI).