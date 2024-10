Il gesto da gentiluomo di Sinner | la raccattapalle viene colpita da una pallina e lui interviene – Video

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2024) Jannikprotagonista in campo, anche quando non fa punto. Nell’esordio al Masters 1000 di Shanghai – concluso con una sua vittoria in due set contro Taro Daniel – il tennista italiano ha ricevuto la standing ovation del pubblico presente sugli spalti per unche gli fa onore. Unadal servizio dell’avversario e lui si sincera della condizioni della giovane ragazza. Dopo il colpo subito, la ragazza ha urlato toccandosi la parte. Al termine del game in cui è accaduto l’incidente,non ha esitato ed è andata subito dallaper capire la gravità dell’impatto. Con un cenno, la ragazza ha fatto intendere di stare bene e Jannik l’ha poi confortata appoggiandole una mano sulla spalla.