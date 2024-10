Ho fatto fatica a dedicarmi alla musica | Sangiovanni torna sui social

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 5 ottobre 2024) Con una foto che lo ritrae sorridente e abbracciato al suo amico a quattro zampe,to suinetwork. "Oggi ci sarebbe stato il nostro concerto al Forum. È da qualche giorno che penso a come sarebbe stato, a voi lì insieme a me, a cantare i pezzi nuovi (quelli che non sono mai usciti)", ha esordito il cantante, che dopo la partecipazione al Festival di Sanremo si era allontanato da tutti i riflettori per ritrovare l'amore per lae per la vita. "Il percorso che ho intrapreso mesi fa mi ha portato a ripensare al mio lavoro emia passione, e mi piacerebbere a fare qualcosa. Hoad andare in studio e adurante questo periodo, anzi avevo bisogno di starci lontano. Poi a fine agosto sono andato in studio ed è stato davvero bello", ha raccontato senza filtri.