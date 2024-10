Gubbio il Pd in cerca del riscatto | Abbiamo capito i nostri errori

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 5 ottobre 2024) Il centrosinistra eugubino sta vivendo un periodo di fibrillazione. Dalla sconfitta elettorale alle amministrative sono passati mesi di discussioni, accordi e ribaltoni che continuano tuttora. Una delle realtà più coinvolte è sicuramente il Partito Democratico di, che nonostante la concitazione del momento vuole mantenere la calma per guardare alle elezioni regionali che si terranno domenica 17 e lunedì 18 novembre 2024. Lo fa attraverso una nota firmata dal proprio presidente Domenico Aloi e dalla propria reggenza (Nicola Aloia, Gianni Fabbretti, Ubaldo Casoli, Marco Cardile, Giovanni Manca, Giovanna Uccellani). "Non è facile trovare il modo per affrontare le elezioni regionali viste le divisioni che permangono che sono profonde e tutte in qualche modo politicamente fondate.