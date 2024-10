Bramante in casa con Matelica Loreto domani ospita Civitanova

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 5 ottobre 2024) Seconda giornata del campionato di serie B Interregionale. Oggi alle 19 al PalaMegabox ildebutta inndo. "Una partita difficile contro la squadra considerata favorita per struttura tecnica e fisica del roster, qualità ed esperienza della guida tecnica di coach Trullo e del suo staff e per organizzazione societaria - avverte coach Max Nicolini -.arriva a Pesaro reduce dalla vittorialinga con Porto Recanati, dimostrando la sua forza seppur con due assenze rilevanti come quelle di Musci e dell’argentino Zanzottera". Il tecnico pesarese aggiunge: "Per quanto ci riguarda dobbiamo fare un passo avanti rispetto alla brutta prestazione di domenica scorsa a Castel San Pietro, dove abbiamo perso".