Ballarini replica a Morata | Mai violata la privacy

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 5 ottobre 2024) "Quella di Alvaroè stata una reazione esagerata. Non ho violato la sua. Era lui che si faceva vedere in giro per Corbetta, che frequentava i locali della nostra città e che faceva foto con i suoi giovani fans e con le persone che incontrava per strada. Foto che sono finite anche sui social". "Vedendole la gente ha cominciato a farsi delle domande. Domande che hanno rivolto anche a me". "Diversi mi hanno chiamato in Municipio per avere notizie e io ho scritto un post innocuo, senza indicare dove abitasse, dando il mio personale augurio, anche se conosciuto da tutti come tifoso interista, ad un giocatore milanista che probabilmente sarebbe diventato un nostro concittadino". Marco, il sindaco di Corbetta, non accetta di finire sul banco degli imputati per quegli auguri.