Un operaio è morto investito sulla linea Bologna-Venezia

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Un«di una ditta appaltatrice esterna che stava lavorando per conto di Rfi» ètra Castel Maggiore e San Pietro in Casale,, durante alcuni lavori notturni. La circolazione ferroviaria è stata sospesa intorno alle 4.30, con treni cancellati o in forte ritardo, e sta gradualmente riprendendo. I treni Alta Velocità e Intercity sono stati instradati su percorsi alternativi e hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 60 minuti. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente. Il tecnico si sarebbe spostato fuori dall’area interessata dai lavori Rete ferroviaria italiana ha espresso «il proprio cordoglio e la vicinanza ai familiari» della vittima. Lo stesso ha fatto il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini, che sta seguendo gli sviluppi di quanto accaduto con estrema attenzione.