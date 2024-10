Un Deserto tattile a Contemporanea

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Ultimi appuntamenti di, il festival sui nuovi linguaggi del teatro a cura del Metastasio. Oggi alle 20.30 al Metastasio La luz de un lago di El Conde de Torrefiel, che immerge lo spettatore nell’immaginario di un film che si sostiene attraverso la scena, la parola e la presenza. La trama è tessuta dai frammenti di vita di personaggi che vivono in luoghi e tempi diversi. Le storie appaiono e scompaiono, l’una dentro l’altra come in una matrioska, una mise en abyme nelle acque profonde del tempo. Alle 22 SpazioK La foresta trabocca, dal romanzo della giovane scrittrice giapponese Maru Ayase: Antonio Tagliarini (foto) invita Gaia Ginevra Giorgi a dialogare con lui sulla scena attraverso un’azione sonoro-performativa (replica domani alle 22). Domani alle 20.