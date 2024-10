Tim tratta in esclusiva con Mef su Sparkle fino al 30 11

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Il cda di Tim ha esaminato l'offerta non vincolante per l'acquisto di TIricevuta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e da Retelit, deliberando all'unanimità di conferire mandato all'Amministratore Delegato, Pietro Labriola, di avviare interlocuzioni con gli offerenti, in via, finalizzate ad approfondire i profili economici e finanziari dell'operazione e a ottenere la presentazione - entro la data del 30 novembre 2024 - di un'offerta vincolante secondo i migliori termini e condizioni. Il Mef, in quanto socio di maggioranza del veicolo che acquisirebbe la partecipazione in, è stato qualificato quale parte correlata di Tim.