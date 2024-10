Spalletti ha diramato le convocazioni per le gare interne di Nations League contro Belgio e Israele

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Mister Lucianoha diffuso la lista dei 23 convocati per i prossimi impegni dell’Italia in. Sarà la prima volta in Azzurro per Michele Di Gregorio, Matteo Gabbia, Niccolò Pisilli e Daniel Maldini. A oltre 22 anni di distanza dall’ultima presenza di papà Paolo (18 giugno 2002) e 61 anni dopo nonno Cesare, un Maldini tornerà ad indossare la maglia della Nazionale maggiore. Dopo i successi in trasfertai vice campioni del mondo della Francia e, la Nazionale riprenderà il cammino incon le prime duecasalinghe della stagione. Appuntamento giovedì 10 ottobre alle 20.45, allo Stadio Olimpico di Roma,il, mentre lunedì 14 ottobre alle 20.45 lo Stadio “Friuli” di Udine sfida con