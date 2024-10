Sostituita Amici 24 la maestra assente in studio | cambia ancora la squadra dopo l’addio di Todaro

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 4 ottobre 2024) È passata una settimana esatta dall’inizio della nuova edizione di, ma già qualcosa di incredibile sta succedendo. Nelle ore scorse, riportano le anticipazioni, Gabriele ha deciso di lasciare il talent. Ma un’altra notizia scuote l’ambiente: una, professionista del corpo di ballo del programma, è stata. Tornando a Gabriele, i motivi del suo addio stanno facendo discutere e anche parecchio. >> “Perché non va bevuto appena svegli”. Caffè, l’esperto avvisa gli italiani: quando e quanti: “Le conseguenze per il nostro corpo” Il ballerino così ha motivato. “Ho deciso di andarmene perché sto male, ho lo stomaco distrutto. Basta, non voglio più star male. Ho già passato un anno difficile” Deborah Lettieri ha cercato in tutti i modi di farglire idea, senza successo: “Io credo in te, altrimenti non ti avrei scelto.