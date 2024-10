Sono finito nella lista nera vivo nell’angoscia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 4 ottobre 2024) "anch’iodei sionisti, come Liliana Segre". Enrico Fink, compositore e "anima" dell’Orchestra Multietnica aretina, non nasconde la preoccupazione per la scia d’odio che non si ferma e dilaga in Europa, attraversando l’Italia nelle manifestazioni più estreme. "Ma non c’è nulla di nuovo, credo che abbiano poco a che fare con la contingenza del momento.le stesse che c’erano anche quando al governo israeliano c’erano esponenti dell’area socia". Vive con "un’angoscia grande,momenti nei quali le notizie che arrivano suscitano dolore e disperazione". Ma lui non molla e coltiva, ogni giorno, "la speranza di una soluzione pacifica, di un ritorno a una forma di normalità e di ricostruzione. Certo, ad oggi siamo molto lontani dall’obietivo perchè avanza l’ipotesi di un conflitto che si allarga".