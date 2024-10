Prossime assunzioni negli enti locali disponibili quasi 400 posti di lavoro nei Comuni

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 4 ottobre 2024) La Commissione per la stabilità finanziaria degli(Cosfel) ha approvato in tutto 388in diversiin tutta Italia approvando diverse richieste da parte delle stesse amministrazioni. Approvato anche il piano di riequilibrio finanziario di diverse città e paesi con un bilancio in rosso. Con il decreto Omnibus inoltre il governo ha liberalizzato l’uso dei fondi del Pnrr per lea tempo indeterminato nei piccoli, per permettere alle amministrazioniin difficoltà di reperire personale grazie ai finanziameuropei straordinari. LeIl Governo ha approvato400in diversiitaliani. A farlo è stata la Commissione per la stabilità finanziaria degli, presso la sede del ministero degli interni, il Viminale.